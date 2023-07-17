Возле Ровно вспыхнула городская свалка: часть города в дыму (фото)

В понедельник, 17 июля, вблизи села Бармаки вспыхнула Ровенская городская свалка. Жители Ровно пишут, что из-за сильного пожара часть города в дыму.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

Сообщение о пожаре на городской свалке Ровно поступило 17 июля в 16:59. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Усложняет тушение пожара сильный ветер.

"Над ликвидацией пожара работают семь автоцистерн и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС, а также техника и работники КАТП-1728, которая содержит мусорную свалку", — сообщили спасатели.

Пожар на городской свалке Ровно / Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

В ГСЧС Ровенской области уточнили, что ситуация под контролем. Идет ликвидация возгорания.

Жители Ровно в соцсетях пишут, что вероятно из-за пожара в некоторых районах города сильное задымление и запах горелого.

Напомним, 28 мая 2016 года произошло сильное возгорание на Грибовицкой свалке вблизи Львова. На ликвидацию пожара отправлены команды спасателей. Там погибли спасатели и один коммунальщик.

После скандалов во Львове начали проводить рекультивацию свалки и планируется строительство мусороперерабатывающего завода.

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