Возле Стоянки открыли временный мост, который разблокирует движение авто на Житомирской трассе — Шмигаль

Также восстановлено железнодорожное сообщение с Черниговом.

В Украине активно восстанавливают недавно освобожденные от российских оккупантов территории. От последствий нахождения захватчиков уже расчистили более 150 км дорог.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем видеообращении.

Также он рассказал о возобновлении транспортного сообщения, а также систем электро-, водо- и газоснабжения.

"Сегодня открыли временный мост в Стоянке. Это значит, что снова заработает Житомирская трасса. В большинстве недавно освобожденных селах и городах уже возобновили электроснабжение, воду и газ. Возобновили железнодорожное сообщение с Черниговом", — сказал глава правительства.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что восстановить основной мост можно будет ориентировочно через 5-7 месяцев после получения разрешений от военных.

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