Возле Тернополя перевернулся рейсовый автобус: 9 человек пострадали, среди них – ребенок (фото)

Водитель автобуса не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

Недалеко от Тернополя перевернулся рейсовый автобус, в результате чего травмировались девять пассажиров, среди которых есть малолетняя девочка.

Об этом сегодня 31 октября сообщили в пресс-службе полиции Тернопольщины.

Авария произошла на дороге Тернополь-Скалат, близ села Большие Бирки, около 19:00 в субботу, 29 октября.

"Водитель "Эталона", который двигался по маршруту Каменец-Подольский — Тернополь не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся", — говорится в сообщении.

Как проинформировали в ГСЧС Тернопольской области, всего в автобусе было 16 пассажиров.

"Спасатели оказывали медицинскую помощь пострадавшим, а также помогали работникам бригад экстренной медицинской помощи. Все пассажиры (16 человек) деблокированы из салона автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Факт ДТП внесен в ЕРДР согласно части 1 статьи 286 УКУ.

Напомним, в Житомирской области произошло жуткое ДТП: водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Его госпитализировали в реанимацию, но впоследствии и скончался.

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