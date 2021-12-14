Возле Тернополя водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

Возле Тернополя водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

От полученных травм потерпевший погиб на месте аварии.

Недалеко от села Большой Ходачков Тернопольской области водитель автомобиля переехал 38-летнего местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.

Как рассказали в полиции Тернопольщины, авария произошла 13 декабря около 18:40.

Водитель автомобиля Geely Mr-7151А допустил наезд на 38-летнего местного жителя.

"Водитель утверждает, что заметил неизвестного слишком поздно, поскольку тот лежал на проезжей части и пытался подняться. Потерпевший скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.

У водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. По делу идет следствие в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Украины.

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