Возле Тернополя водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

От полученных травм потерпевший погиб на месте аварии.
Недалеко от села Большой Ходачков Тернопольской области водитель автомобиля переехал 38-летнего местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.
Как рассказали в полиции Тернопольщины, авария произошла 13 декабря около 18:40.
Водитель автомобиля Geely Mr-7151А допустил наезд на 38-летнего местного жителя.
"Водитель утверждает, что заметил неизвестного слишком поздно, поскольку тот лежал на проезжей части и пытался подняться. Потерпевший скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.
У водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. По делу идет следствие в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Украины.
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