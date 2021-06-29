Возле Тернополя вспыхнул масштабный пожар на свалке: фото

На место происшествия постоянно подвозят воду, чтобы погасить возгорание.

Сегодня, 29 июня, в селе Малашовцы Тернопольского района вспыхнул масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Мусор горит на площади ориентировочно 100 м. кв.

Как сообщают в ГСЧС Тернопольской области, глубина залегания мусора в очаге пожара — до 10 метров.

Пожар пытаются погасить чрезвычайники, комульникы и работники других служб. Также на месте происшествия работает 2 трактора и самосвал, которые осуществляют просыпку отсевом очагов пожара. К свалке постоянно подвозят воду.

По состоянию на 15:30 ликвидация пожара на малашовецькой свалке продолжается.

"К тушению пожара всего привлечено от ГУ ГСЧС — 4 едениц техники и 16 человек личного состава. От коммунальных и других служб — 5 единиц вспомогательной техники", — сообщили чрезвычайники.

Напомним, 5 июня в Киевской области вспыхнула свалка. Дым и запах окутал близлежащие здания.

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