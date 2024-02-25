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Возле Тисы задержали "пловцов"-нелегалов с надувными камерами для шин

Возле Тисы задержали "пловцов"-нелегалов с надувными камерами для шин

Возле Тисы задержали "пловцов"-нелегалов с надувными камерами для шин

Уклонявшиеся пересечь реку Тиса с надувными камерами для шин/Фото: скирншот

Нарушителей остановили пограничники.

Трое "пловцов"-уклонистов планировали пересечь реку Тиса с надувными камерами для шин.

Об этом сообщает ГПСУ.

Мужчины заплатили переправщикам по $4000. Дождавшись ночи, дельцы сообщили "клиентам", что придется переплывать реку без лодки.

Однако по дороге к границе нарушителей остановили пограничники.

"Правовую оценку действиям задержанным будет давать суд. Оперативники устанавливают круг причастных лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе задержали бегунов-уклонистов.

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