Возле Тисы задержали "пловцов"-нелегалов с надувными камерами для шин

Трое "пловцов"-уклонистов планировали пересечь реку Тиса с надувными камерами для шин.

Об этом сообщает ГПСУ.

Мужчины заплатили переправщикам по $4000. Дождавшись ночи, дельцы сообщили "клиентам", что придется переплывать реку без лодки.

Однако по дороге к границе нарушителей остановили пограничники.

"Правовую оценку действиям задержанным будет давать суд. Оперативники устанавливают круг причастных лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе задержали бегунов-уклонистов.

Читайте также ведущие новости дня: