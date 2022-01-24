Возле трупов были два ружья и патроны: в Полтавской области нашли двоих застереленных мужчин

Возле трупов были два ружья и патроны: в Полтавской области нашли двоих застереленных мужчин

Полиция устанавливает причины смерти погибших.

В воскресенье, 23 января, в одном из сел Семеновской общины Кременчугского района Полтавской области в жилом доме обнаружили застреленными двух мужчин 35 и 39 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В сектор полицейской деятельности №1 (пгт. Семеновка) Кременчугского райуправления полиции 23 января, около 23:00 ч, поступило сообщение от 74-летней местной жительницы, что ее сын, вероятно, покончил жизнь самоубийством, выстрелив из ружья", — говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыла полиция. В доме правоохранители обнаружили мертвыми сразу двух мужчин 35 и 39 лет с телесными повреждениями, характерными от выстрела. Также полицейские в доме нашли два охотничьих ружья, патроны и гильзы, которые отправили на экспертизу.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства смерти двух мужчин.

По этому факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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