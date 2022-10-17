Возле Ужгорода полицейский насмерть сбил 15-летнего парня: фото

Полицейский был задержан на месте происшествия.
Вблизи Ужгорода Закарпатской области в воскресенье, 16 октября, полицейский насмерть сбил переходящего дорогу 15-летнего парня.
Об этом сообщает ГБР.
По данным следствия, 15-летний ребенок переходил дорогу в пределах пешеходного перехода. Там его сбил автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции. От полученных травм парень скончался на месте трагедии.
Правоохранитель управлял собственным автомобилем во внерабочее время. На момент аварии он был трезв. Полицейский сразу был задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 УК Украины.
ДТП в Украине
В Украине, несмотря на войну, продолжают случаться смертельные ДТП. Так, в Ровненской области водитель Volkswagen B5 не справился с управлением и врезался в дерево. На месте аварии погиб 20-летний мужчина.
В октябре в Днепропетровской области столкнулись легковушка и пассажирский автобус. В ДТП пострадали дети.
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