Возле Ужгорода полицейский насмерть сбил 15-летнего парня: фото

Вблизи Ужгорода Закарпатской области в воскресенье, 16 октября, полицейский насмерть сбил переходящего дорогу 15-летнего парня.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, 15-летний ребенок переходил дорогу в пределах пешеходного перехода. Там его сбил автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции. От полученных травм парень скончался на месте трагедии.

Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранитель управлял собственным автомобилем во внерабочее время. На момент аварии он был трезв. Полицейский сразу был задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Фото: Государственное бюро расследований

ДТП в Украине

В Украине, несмотря на войну, продолжают случаться смертельные ДТП. Так, в Ровненской области водитель Volkswagen B5 не справился с управлением и врезался в дерево. На месте аварии погиб 20-летний мужчина.

В октябре в Днепропетровской области столкнулись легковушка и пассажирский автобус. В ДТП пострадали дети.

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