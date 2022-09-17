Возле виллы в Крыму полностью сожгли машины известного российского пропагандиста Киселева (фото)

В Крыму неизвестный поджег машины главы агентства "Россия сегодня", российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября, в Коктебеле.

Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский и российские телеграммы-каналы.

Отмечается, что неизвестный поджег авто около двух часов ночи в Коктебеле. Сгорели "Ленд Ровер Фрилендер" и гольф-кар, стоявшие возле виллы Киселева.

Как пишет телеграмм-канал "Кровавая барыня", правоохранители так называемой оккупационной "власти" разыскивают неизвестного мужчину, спавшего авто телеведущему. Также добавляют, что это вроде бы был специальный поджог.

"Утром сюда приехало руководство региональной "полиции", а местные силовики занялись поиском палия. По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах. В настоящее время сотрудники "полиции" изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для утаивания своего лица", — говорится в сообщении.

Фото: Денис Казанский/Telegram

Фото: Денис Казанский/Telegram

Заметим, официальной информации о поджогах от оккупационного режима нет. Также это не комментирует сам кремлевский пропагандист.

Как сообщалось ранее, в эфире программы пропагандиста Соловьева похвалили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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