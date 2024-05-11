Возле Винницы в автомобильной аварии погибли трое полицейских: фото

В субботу, 11 мая, на объездной дороге города Винницы в результате автомобильной аварии погибли три работника Белоцерковского районного управления полиции, которые проходили здесь курс обучения на полицейских офицеров громады. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, опубликовав фото с места ДТП.

“Правохранители находились вне службы и возвращались с учебы", — говорится в сообщении.

В смертельной аварии столкнулись три автомобиля.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок доставлен в медицинское учреждение. По информации медиков, угроз их жизни нет. Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии работают следователи, выясняя обстоятельства ДТП.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее глава районной военной администрации в Броварах Владимир Майбоженко, находясь под хмельком, влетел на авто в толпу, в результате чего четыре человека получили травмы. ДТП он совершил на собственном автомобиле Volvo.

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