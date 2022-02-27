Возле Владимира на Волыни в результате вражеского ракетного обстела погиб украинский защитник

Возле Владимира на Волыни в результате вражеского ракетного обстела погиб украинский защитник

Враг выпустил ракеты на территории населённых пунктов с мирными жителями.

Сегодня, 27 февраля, возле города Владимир Волынской области в результате вражеских ракетных обстрелов погиб украинский защитник.

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Об этом сообщил глава Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленко.

"К сожалению, после сегодняшнего поражения ракетой вне города мы имеем потерю нашего защитника", – сообщил Игорь Паленко.

Напомним, 26 февраля в Житомирской области погиб 19-летний военнослужащий из Волыни Артур Фацинец.

Также в ночь на 26 февраля во время защиты Киева погиб 22-летний командир танка из Львовской области Виталий Сапило.