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Возле Владимира на Волыни в результате вражеского ракетного обстела погиб украинский защитник

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Возле Владимира на Волыни в результате вражеского ракетного обстела погиб украинский защитник

12 декабря – Всемирный день зажженных свечей / Pexels

Враг выпустил ракеты на территории населённых пунктов с мирными жителями.

Сегодня, 27 февраля, возле города Владимир Волынской области в результате вражеских ракетных обстрелов погиб украинский защитник.

Об этом сообщил глава Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленко.

"К сожалению, после сегодняшнего поражения ракетой вне города мы имеем потерю нашего защитника", – сообщил Игорь Паленко.

Напомним, 26 февраля в Житомирской области погиб 19-летний военнослужащий из Волыни Артур Фацинец.

Также в ночь на 26 февраля во время защиты Киева погиб 22-летний командир танка из Львовской области Виталий Сапило.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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