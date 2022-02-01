Возле водопада Труфанец завершилась "Большая стройка" самой длинной подпорной стенки Украины

Длина постройки достигает двух километров.

На Закарпатье завершилось возведение самой длинной подпорной стены в нашей стране – она построена на дороге Н-09 (Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов) возле водопада Труфанец.

Об этом информирует Укравтодор.

Длина стены достигает двух километров. Объект будет защищать дорогу Н-09 от разрушающего влияния реки Тиса. Функция сооружения, которое возвели по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", – уменьшить масштабы размыва земляного полотна и сдержать оползни.

Кроме того, гора возле Труфанца укреплена на случай оползней и селевых потоков. Проезжая часть дороги Н-09 здесь расширена от шести до восьми метров. Данная магистраль имеет большое значение, поскольку соединяет три области Украины. Особенность объекта в том, что Н-09 является достаточно проблемной трассой, имеющей наибольшее количество подпорных стенок и габионов (сетчатых конструкций, заполненных природным камнем).

Укрепленная стена возле Труфанца – гарантия безопасности туристов во время их путешествий по невероятным местам Закарпатья. Самый высокий природный водопад Украины расположен на юго-восточных склонах горного массива Свидовца, в пределах Раховского района Закарпатской области. Труфанец уже ждет гостей и их восторженные взгляды.

Напомним, что в 2022 году в рамках "Большой стройки" запланирован старт строительства Киевской обходной дороги, нового моста через Днепр в Кременчуге, Ямпольского моста на границе Украины и Молдовы, а также начало реализации первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно. Об этом ранее сообщил координатор программы и заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко.