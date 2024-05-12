Возле Волчанска российские военные отстрелили палец мирному жителю: фото

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В воскресенье, 12 мая, около 12:30 в окрестностях города Волчанска Харьковской области российские военные отстрелили палец 74-летнему местному жителю.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Медики оказали помощь пострадавшему.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводит следственный отдел Управления СБУ Харьковской области.
Напомним, оккупационные войска России утром 12 мая обстреляли Волчанск в Харьковской области — разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.
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