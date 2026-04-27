Возле ЗАЭС произошел взрыв после атаки дрона: есть жертва
МАГАТЭ подтвердило гибель водителя в результате удара дрона вблизи ЗАЭС.
В результате попадания беспилотника в транспортную мастерскую возле площадки оккупированной Запорожской атомной электростанции погиб водитель.
Об инциденте, произошедшем утром 27 апреля, сообщило МАГАТЭ в соцсети X.
Сообщается, что удар пришелся по объекту вблизи промышленной площадки станции. Сейчас на месте работает команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на ЗАЭС. Представители агентства будут расследовать обстоятельства атаки и продолжат мониторинг ситуации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил недопустимость подобных атак.
«Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить», — заявил Рафаэль Гросси.
Ситуация на станции остается под наблюдением международных наблюдателей.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Президент заявил, что попытки России легализовать свое присутствие на ЗАЭС неприемлемы. Он подчеркнул, что для безопасности станция должна вернуться под контроль украинского оператора и ядерного регулятора.