Возле Запорожья строят фортификации в ожидании российского наступления – The Economist

Не все украинские военные считают наступление на Запорожье неизбежным.

Около города Запорожья, расположенного в 30 километрах от линии фронта, тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск.

Об этом сообщает британское издание The Economist.

В публикации говорится, что о времени наступления никто не знает, но строительство укреплений имеет определенный смысл.

"Как один из трех оставшихся в стране центров тяжелой промышленности, областной центр [Запорожье] остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства", — подчеркивают в The Economist.

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В издании отметили, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.

"Работа ведется тщательно – минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа – в отличие от более хаотической картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут самые ожесточенные бои", – пишет издание.

Что говорят о наступлении военные ВСУ

В The Economist отметили, что не все украинские военные считают наступление на Запорожье неизбежным.

Полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования Спартан, недавно развернутой в Запорожье, отметил, что Россия занята в другом месте.

По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была перекинута в Курскую область РФ.

Командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, с позывным "Лемберг" соглашается с этим мнением.

"Они [россияне] еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым трудным", — подчеркнул он.

Напомним, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко ранее сообщил, что линии обороны и фортификационные сооружения в Запорожье строятся уже в течение года.

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