- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 682
- Время на прочтение
- 2 мин
Возможен ли мир до лета: Зеленский назвал ключевое условие окончания войны
Президент объяснил, при каких условиях Украина может приблизиться к миру в ближайшие месяцы и что для этого должно сделать международное сообщество.
Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны к лету возможно, однако это зависит не только от Украины. Ключевую роль, по его словам, играет позиция Соединенных Штатов и готовность России к реальным шагам.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом в ответ на вопросы СМИ.
«Это зависит не только от Украины. Это зависит от Америки, которая должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, у нас может получиться закончить боевые действия к лету», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что первоочередным условием для Украины есть четкие и действенные гарантии безопасности. Речь идет не просто о политических заявлениях, а об уверенности в том, что повторная агрессия России станет невозможной или получит мощный ответ.
По словам Зеленского, такие гарантии должны предусматривать, в частности, мощные военные пакеты поддержки от США.
Отдельно он отметил важность экономической составляющей. Восстановление государства и обеспечение его устойчивости нуждаются в масштабном пакете поддержки — так называемом prosperity package — при участии как США, так и европейских партнеров.
Президент заявил, что украинская сторона готова двигаться дальше к реализации 20-пунктного плана урегулирования. В то же время вопрос территорий, в частности, части Донецкой области, остается сложным, поскольку позиции сторон различаются.
«Если мы найдем возможности и шаги навстречу, пойдем с 20-пунктным планом, который должен прежде всего уважать украинцев, и вынесем его на референдум», — добавил Зеленский.
Напомним, украинский президент также сообщил, что РФ пока не готова к энергетическому перемирию. И свидетельствуют об этом атаки россиян.
Зеленский также ответил, поедет ли в Москву на переговоры с кремлевским руководителем Путиным. Он заявил о невозможности проведения мирных переговоров с диктатором РФ на территории государства-агрессорки или его союзницы — Беларуси.