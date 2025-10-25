Возможен ли полный блекаут в Украине: Портников оценил удары России по энергосистеме

Полный блекаут в Украине невозможен благодаря работе АЭС / © ТСН.ua

Российские удары по объектам украинской энергетической системы направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать, однако устроить полный и всеобъемлющий блекаут по всей стране врагу не удастся. Даже несмотря на то, что оккупанты могут создать значительные трудности и вызвать временные отключения, наличие в Украине атомных электростанций (АЭС) является критическим фактором, который делает невозможным энергетический коллапс.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

Логика Путина: война на истощение и капитуляция

По словам Портникова, после провала первоначального блицкрига президент РФ Владимир Путин полностью переосмыслил ситуацию и теперь ведет войну к истощению. Российский диктатор «живет в этой логике и каждый новый день думает, что, возможно, еще один, два, три удара заставят Украину капитулировать».

Журналист считает, что именно поэтому российские удары, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины, «абсолютно бесперспективны», поскольку они не способны достичь поставленной Кремлем конечной цели — капитуляции Украины.

Атомная энергетика как главная защита

Виталий Портников убежден, что ключевым фактором, который спасает Украину от самого плохого сценария, является наличие АЭС.

«Возможен ли энергетический коллапс в Украине в результате российских атак? Конечно, могут быть затруднения, могут быть отключения электричества. Впрочем, Украина является страной атомных электростанций», – отметил он.

Россияне, по его словам, осознают, что наносить массированные удары по АЭС или распределительным станциям, которые расположены рядом с ними, «не желательно». Хотя несколько ударов были зафиксированы, они были скорее «элементом шантажа».

«Там совсем другой уровень защиты и уничтожить их гораздо труднее. Поэтому россияне могут создать трудности и проблемы, впрочем, если бы не было атомной энергетики, это была бы другая история», — подытожил Виталий Портников.

Журналист добавил, что даже проблемы с газоснабжением, если и возникнут, вряд ли охватят всю страну. Все эти усилия Кремля, как и действия на фронте, являются попыткой «в надежде, что украинцы поймут и капитулируют», но «у этого нет разумной перспективы».

Напомним, на фоне постоянных российских угроз устроить очередной блекаут в Украине военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный заявил о готовности и способности Киева нанести симметричные удары по энергетике РФ. Украина может устроить блекаут в России собственным оружием, а Москва не сможет заменить утраченную электроэнергию.