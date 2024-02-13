Возможен ли успех на фронте: жесткий ответ экс-командующего аэромобильными войсками

Одними только дронами противника нам, к сожалению, не победить. Нам нужны люди.

Об этом рассказал военный эксперт и экскомандующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец в эфире "КИЕВ24".

"Да, дроны это очень важно – это разведка, это удары по войскам, которые ведут активные действия на переднем фронте. Но пока не будет достаточно солдат в боевом строю, пехотинца, пока не будет комплекта отделений, взводов и рот, непосредственно несущих оборону" на переднем крае... успеха нам никакие дроны не дадут", – уверяет он.

Потому что нужен и тот солдат, который закрепляет успешные действия дронов. Речь идет о пехотинце, стрелке, пулеметчике, снайпере, гранатометчике.

"Эти люди, которые на своих плечах защищают государство. Они не дают врагу идти вперед", — подытожил Якубец.

Ранее эксперт предположил, могут ли ВСУ потерять Авдеевку.

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