Возможен ли в ближайшее время перелом на фронте в пользу Украины: мнение эксперта

К сожалению, возможности для ВСУ совершить прорыв, чтобы хоть на каком-то участке фронта значительно отбросить врага, пока нет. Речь идет только о минимальных продвижениях.



Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Павел Нарожный.



"В ближайшее время, к сожалению, я не вижу возможности для украинцев, чтобы совершить прорыв для того, чтобы хоть на каком-то участке фронта мы смогли значительно отвергнуть врага. Качество тактических продвижений – возможно, километр-два-пять, мы можем пройти", – говорит он.

Как отмечает эксперт, для того чтобы мы смогли дойти, до Мелитополя или перешейка, нам нужно получить значительное преимущество по некоторым сразу видам оружия. В первую очередь речь идет о:

нехватка средств ПВО/ПРО – господство в воздухе станет первым шагом для возможного наступления дальше;

нехватку артиллерийских боеприпасов – в США идет бюджетный процесс, а ЕС тормозит с поставками боеприпасов, но не исключают, что обещанный миллион появятся в Украине до марта.

"Если хотя бы два этих фактора будут у нас в руках, это будет предпосылкой для наступления на некоторых участках фронта", – говорит Нарожный.

Ранее речь шла о том, когда ВСУ смогут отбросить авиацию РФ от линии фронта и прекратить ее "бомбовый террор".

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