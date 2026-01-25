Возможен ли в Киеве полный блэкаут: в YASNO оценили риски такой ситуации

Киев

Полностью обесточить Киев пока сложно, но «возможно все», поскольку враг имеет ресурсы, а энергосистема города является статичной.

Об этом заявил Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

На вопрос, может ли Россия полностью лишить Киев внешнего питания, Коваленко ответил, что это тяжелый и многофакторный вопрос. Он подчеркнул, что с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года атаки на трансформаторы и другую критическую инфраструктуру происходят регулярно, и «возможно все».

«Потому что это враг, он вооружен, у него есть ресурсы, а энергосистема статична, не машина, которую можно переставить. Поэтому возможно все. Насколько это вероятно — много факторов влияют», — отметил Коваленко.

Он добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) и оперативные бригады электриков помогают минимизировать риски. Даже после атак, по опыту компании, восстановление сетей происходит быстро, когда работают все службы.

Коваленко рассказал о ситуации 9 января, когда из-за аварий и массовых обращений населения компания получила сотни тысяч звонков и сообщений на все каналы. По его словам, часть вызовов была панической реакцией людей на отключение света, другая — реальной аварией в сетях.

«Статистика последних недель показывает, что около 20% вызовов являются релевантными, когда бригады действительно выезжают на ремонт. Остальные — ложные вызовы или проблемы на придомовых сетях», — пояснил Коваленко.

Он добавил, что хотя вероятность массового обесточивания Киева есть, система быстро реагирует на аварии, а количество бригад, работающих над восстановлением, значительно возросло, что позволяет минимизировать перебои для жителей города.

Напомним, ранее мы писали о том, что ситуация со светом и отоплением в столице остается критической.