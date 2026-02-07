Возможен ли второй Чернобыль в Украине из-за блекаута на АЭС: эксперт озвучил прогноз

АЭС / © Getty Images

Массированная ракетная атака россиян на объекты энергетической инфраструктуры привела к вынужденной разгрузке всех атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории. Из-за повреждений сетей передачи энергоблоки не могут выдавать полную мощность, что существенно повлияло на стабильность энергосистемы.

Об этом рассказал эксперт по атомной энергетике, доктор физико-математических наук Людвиг Литвинский для Telegraf.

Есть ли угроза «второго Чернобыля»

Самый главный вопрос, который беспокоит украинцев — может ли резкое падение потребления или отключение внешнего питания привести к аварии на реакторах. Эксперт успокаивает: системы безопасности украинских АЭС спроектированы с учетом схожих сценариев.

«Что касается ядерной безопасности, могу профессионально подтвердить, что в имеющихся проектах блоков она обеспечена на высоком уровне при любых кружевных условиях», — подчеркнул Литвинский.

По его словам, фактически пока предаварийных или аварийных ситуаций непосредственно на атомных станциях нет. Реакторы переведены в безопасный режим работы с пониженной мощностью.

Причиной разгрузки АЭС стали не попадание в станции, а разрушение инфраструктуры, которая транспортирует электричество к потребителю. В НЭК «Укрэнерго» подтвердили значительные повреждения магистральных сетей.

«В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении энергетического оператора.

Простыми словами: электричество производят, но «доставить» его в полном объеме в города и заводы пока невозможно из-за разбитых трансформаторов и линий.

В то же время международное сообщество оценивает ситуацию более критично. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что ядерная безопасность Украины и Европы находится под угрозой.

В сообщении агентства говорится о «остановке генерации», несколько отличающейся от терминологии украинских энергетиков, которые говорят о «снижении мощности».

Такие разногласия могут быть связаны с протоколами оценки рисков, ведь любая нестабильность внешнего питания для АЭС является потенциально опасным фактором по международным стандартам.

Из-за вынужденного «торможения» атомной генерации, которая является базовой для Украины, в энергосистеме возник значительный дефицит мощности. Это привело к более жестким ограничениям для населения и промышленности.

В большинстве регионов действуют аварийные и экстренные графики отключений. Энергетики предупреждают, что к моменту восстановления высоковольтных подстанций и выходу блоков АЭС на номинальную мощность периоды без света могут быть продлены.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Главной целью ударов стала энергетика — враг бил по ключевым подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети.