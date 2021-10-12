Возможен снег с осадками, но еще будет потепление: в "Укргидрометцентре" уточнили прогноз погоды на Покров

Возможен снег с осадками, но еще будет потепление: в "Укргидрометцентре" уточнили прогноз погоды на Покров

Погода в Украине на протяжении недели будет меняться.

В Украине на Покров Пресвятой Богородицы, что 14 октября, в большинстве областей погода без существенных осадков.

Об этом рассказала синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха в интервью "Обозреватель".

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По ее словам, небольшие дожди возможны в субботу, 16 октября, но очень локальные. В целом в конце недели, на выходные будет больше солнечных прояснений, потому что над территорией Украины будет господствовать очередной антициклон.

Специалист прогнозирует, что другой циклон может немного задеть юго-западные области, а также Одесскую область, где в субботу возможны небольшие осадки.

"Этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом. Так, погода будет более спокойной, более солнечной, но температура фактически будет такой же, как была на прошлой неделе — ночи холодные, иногда даже около 0 градусов, а днем +12 ... + 14 градусов", — рассказала она.

Между тем, в Карпатах в течение недели будет прохладнее. И ночью, и днем температура будет от -2 до +5 градусов. Во вторник, среду и частично в четверг там будет пасмурно, возможен дождь с мокрым снегом.

Но с четверга в Карпатах также будет преимущественно без осадков, солнечно. На выходные погода будет налаживаться.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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