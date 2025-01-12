Возможна ли демобилизация во время войны: нардеп о проблеме с принятием закона

Комитет Верховной Рады поручил Кабинету Министров подготовить законопроект о демобилизации, однако его принятие пока маловерно.

Даже если Верховная Рада примет закон о демобилизации, массового увольнения с военной службы военнослужащих не будет даже в течение следующих трех месяцев.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Он прокомментировал заявление Минобороны о том, что законопроект о демобилизации уже разработан, однако необходимо еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества людей, подпадающих под демобилизацию.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", – сказал Вениславский.

По информации нардепа, по состоянию на сегодняшний день количество личного состава ВСУ составляет около одного миллиона человек. Из них участие в боях сейчас принимают "где-то несколько сотен тысяч человек на переднем крае".

"Поэтому речь идет прежде всего о возможностях привлечения тех подразделений, которые находятся в тылу или аудита, насколько эффективно их используют. Плюс усовершенствование вопроса привлечения в армию через рекрутинговые механизмы", — рассказал депутат.

По словам Вениславского, на прошлой неделе было два заседания комитета с участием руководства боевых бригад.

"Нарабатываются разные варианты. Сказать, что есть конкретные – один, два, три, четыре – и мы это решим, и будет демобилизация, я не могу. Кроме того, я уже говорил, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев", – сказал Вениславский.

Депутат не исключает, что через три месяца законопроект о демобилизации может быть разработан Минобороны и попадет на рассмотрение Верховной Рады.

"Но вероятность его принятия – знаете, это уже вопрос совсем другой", – подытожил депутат.

Напомним, в конце декабря 2024 года Минобороны просило парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

Ранее в Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносятся в Совет.

По мнению нардепа Костенко, в Украине демобилизация военных маловероятно, ведь больше внимания сейчас уделяют вопросу ротации подразделений.

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