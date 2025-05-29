Возможна ли демобилизация в ближайшее время: в Раде объяснили нюансы

Мобилизация и демобилизация / © ТСН.ua

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В ближайшее время рассчитывать не демобилизацию не стоит. Российская Федерация продолжает увеличивать свой мобилизационный ресурс.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в Media Center Ukraine.

Как отметил Вениславский, Россия сегодня увеличивает численность Вооруженных сил и привлекает новых военных путем призыва или других мотивационных мер.

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«Говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц, я думаю, не нужно быть чрезмерно оптимистичным в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли стоит ожидать», — добавил он.

Напомним, ранее Вениславский отмечал, что прекращение правового режима военного положения в Украине не означает автоматическую демобилизацию военнослужащих из ВСУ.

Отметим, 16 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за очередное продление военного положения в стране еще на 90 дней — до 6 августа 2025 года.