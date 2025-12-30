Возможна ли отмена мобилизации сразу после перемирия: Жорин ответил

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Ожидать отмены мобилизации сразу после перемирия, которого пока тоже не видно, не стоит. Украина не должна допустить ослабления войска.

Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

«По крайней мере, на первых этапах не думаю, что это возможно», — сказал он.

Реклама

По словам Жорина, армия — основной гарант безопасности Украины в любом случае, какие гарантии нам не наобещали бы партнеры. Военный отмечает: ослабление войска мы не должны допустить ни на одном этапе.

«Какая-то часть людей, конечно, останется в армии во время перемирия — надеюсь, что сможет выжать совок оттуда. Часть демобилизуется при первой возможности. Соответственно, армия потребует пополнения, которое вряд ли возможно без мобилизации. В перспективе армии нужна технологическая революция, чтобы не держать там так много людей», — сказал он.

Подполковник ВСУ признает, что основным вопросом все равно остается уровень зарплат военных.

«На контрактников за 20 тысяч, очевидно, можно не рассчитывать», — заключил он.

Реклама

Раньше речь шла о том, нужно ли Украине усиление мобилиаций. Волонтер Тарас Чмут призывает провести адекватное исследование, прежде чем принимать подобные решения.

«А не просто кому-то понравилось — и мы раздали денег или запустили какую-то реформу, или приняли очередной закон. Давайте учиться приходить в управление государства, опираясь на данные, а не на эмоции и предпочтения отдельных персоналий», — призвал он.