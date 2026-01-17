Возможна ли полная эвакуация Киева: прогноз и советы энергетического эксперта

Эксперт советует не ждать организованной эвакуации столицы

Разговоры о возможной эвакуации жителей крупных городов в случае полного блекаута периодически погружаются в инфопространство. Однако эксперт по энергетике Юрий Корольчук призвал смотреть на вещи реалистично: повторить сценарии прошлого, как это было после аварии на Чернобыльской АЭС, когда государство организованно вывозило население, сейчас не удастся.

Об этом он рассказал в эфире «Киев24»

«Сценарий Припяти» не сработает

Часто в качестве примера приводят эвакуацию в Припяти после аварии на ЧАЭС. Корольчук считает такие параллели ошибочными.

Во-первых, масштабы несравнимы: Припять была маленьким городом, тогда как Киев – это миллионник.

Во-вторых, даже тогда процесс не был мгновенным.

«Там [в Припяти – ред.] был процесс растянут фактически на несколько недель. То есть, две недели шел процесс выезда. Здесь также: уже две недели пройдет — и, может, весна скоро наступит», — отметил эксперт.

Кроме того, в советское время существовала жесткая вертикаль выполнения решений, которой сейчас нет.

Большие организационные возможности были и технические. И более того… командные. То есть, все выполняли решения. Здесь очень трудно представить себе, что так все будут выполнять решения на один-два три», — пояснил Корольчук.

«Каждый сам за себя»

По словам эксперта, ожидать, что города типа Львова, Одессы или Харькова смогут организованно принять и расселить потоки людей, — нереалистично в условиях войны и низкой организационной способности.

Вероятнейший сценарий в случае критической ситуации – это повторение опыта начала полномасштабного вторжения.

«Это будет решение каждого человека, группы людей, объединяющихся. Как это было 24 февраля 22-го года», — отметил Корольчук.

Что будет делать власть

Вместо иллюзорной эвакуации единственным действенным путем остается восстановление инфраструктуры.

«Нам не остается другого варианта, как ремонтировать и восстанавливать. Ситуация должна быть под контролем органов власти и ремонтных систем», – подытожил эксперт.

Поэтому киевлянам советуют иметь собственный план «Б» и не полагаться на централизованные автобусы, которых просто не может быть.

Напомним, западные СМИ пишут, что Россия стремится сделать Киев непригодным для жизни . На фоне подготовки к мирным переговорам Кремль использует мороз в качестве инструмента политического давления.