Возможна ли в Украине принудительная мобилизация женщин: нардеп ответил

Базовая общая военная подготовка (БОВП) – это необходимые навыки выживания в современном мире, которые нужны каждому человеку независимо от пола.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в эфире "Киев24".

Он сообщил, что Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, по которому женщин, прошедших БОВП, будут ставить на учет военнообязанных.

"Если она не хочет проходить базовую военную подготовку, она ничего не проходит и никакой военнообязанной не становится. Никакой мобилизации женщин здесь нет", – подчеркнул нардеп.

Гончаренко добавил, что, по его мнению, принятие текущей редакции приведет лишь к уменьшению количества женщин, которые добровольно захотят пройти базовую военную подготовку, потому что фактически этот закон предусматривает, что в будущем женщины будут подлежать мобилизации.

"Я думаю, что надо сделать так, и я буду предлагать это коллегам, что и прохождение базовой военной подготовки для женщины является добровольным, и после этого постановка на учет военнообязанных тоже добровольная. Потому что в наших интересах, как общества, чтобы больше женщин получили соответствующие навыки, которые могут просто пригодиться им в жизни, учитывая, что у нас падают ракеты, на нас нападает враг, возможно, и завтра будет нападать. Но чтобы это не вело к автоматической возможности мобилизовать их, чтобы это не сдерживало их", – пояснил он.

Нардеп подчеркнул, что чем больше женщин приобретут эти навыки, тем лучше это будет для сохранения их собственной жизни в настоящих реалиях.

"Посмотрите, что происходит в Северной Корее, на Ближнем Востоке. Неизвестно, какой будет война, и возможно от нее никуда не убежишь. Она везде возможно будет. И эти навыки выживания – они точно всем нужны", – отметил Алексей Гончаренко.

Напомним, в ТЦК объяснили, что в Украине все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные. Но по закону о принудительной мобилизации украинок речь не идет.

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