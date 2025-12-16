Возможна мобилизация женщин в Украине: эксперт ответил

Мобилизация женщин

Вопрос мобилизации женщин периодически возникает на фоне дефицита личного состава в ВСУ. Впрочем, секретарь оборонного комитета Верховной Рады и полковник СБУ Роман Костенко считает такой шаг нецелесообразным в нынешних условиях.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По словам Костенко, в 2022-2023 годах в армию массово шли люди, которым не нужна была дополнительная мотивация. Они считали службу своей обязанностью и защитой семей и государства, даже не зная, будет ли обеспечение.

Впоследствии в армию присоединилась категория мобилизованных, которые не уклонялись от повесток и выполняют задачи. Сейчас же, по его словам, осталась часть людей, которые не хотят служить, поэтому государство вынуждено применять принуждение.

Костенко подчеркнул, что мобилизация является неотъемлемой частью любой войны. Ни одна страна в мире не ведет войну такого масштаба исключительно добровольцами, ведь это военное положение и привлечение всего общества.

Полковник СБУ отметил, что о сложной ситуации с личным составом должны открыто говорить главнокомандующий, министр обороны и президент. В то же время он назвал смены руководителей ТЦК и разрешение на выезд за границу молодежи 18–22 лет решениями, негативно повлиявшими на мобилизацию и экономику.

Роман Костенко заявил, что является противником принудительной мобилизации женщин. По его словам, в Украине до сих пор есть большое количество мужчин-уклончан, и прежде чем говорить о таком шаге, государство должно создать условия для привлечения мужчин.

Он подчеркнул, что женщины могут присоединяться к войску добровольно, и многие из них уже являются героинями, но исторически основную тяжесть войны несли мужчины.

Напомним, ранее представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению.