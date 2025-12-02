Возможна мобилизация женщин в Украине: в ТЦК объяснили, повлияет ли это на течение войны

Мобилизация женщин / © ТСН.ua

Реклама

Пока нет необходимости в массовой мобилизации женщин, это не то пополнение, которое крайне нуждается в Силе обороны Украины.

Такое мнение «Телеграфу» высказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Представитель ТЦК пояснил, что его личные взгляды на вопросы мобилизационного возраста могут восприниматься как официальная позиция учреждения. Поэтому, по его словам, важно говорить не о собственных оценках, а об отношении ТЦК к возможным изменениям. Он напомнил, что мобилизационный возраст определяет действующее законодательство, а государство решает, кого из граждан необходимо оставить в тылу, а кого направить в армию. Сами же ТЦК и СП, как подчеркнул Истомин, только выполняют свои функции в рамках закона и используют инструменты, которые предоставляет государство. Так что независимо от того, будет ли принято решение об изменении мобилизационного возраста, органы комплектования продолжат выполнять свои задачи.

Реклама

Комментируя возможность мобилизации женщин, Истомин напомнил, что обязательному военному учету подлежат только женщины медицинских и фармацевтических специальностей.

Истомин также выразил сомнение, что именно женщины могут стать подкреплением, которое кардинально повлияет на ход войны. По его словам, любое решение о расширении мобилизации потребует изменений в законодательстве.

«Я сомневаюсь, что женщины — это именно то пополнение, которое необходимо Силам обороны и которое изменит ход войны. Соответственно, прежде чем проводить потенциальную мобилизацию женщин, нужно вносить изменения в действующее законодательство Украины», — сказал Истомин.

В то же время он повторил: независимо от того, будут ли приняты такие изменения, ТЦК и дальше будут выполнять задачи, определенные государством.

Реклама

Напомним, ранее представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению.