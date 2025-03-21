Возможна ли мобилизация мужчин старше 60 лет: адвокат назвала две категории

По словам адвоката, представители высшего офицерского состава (генерал, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) в соответствии с законом являются военнообязанными до 65 лет.

Мобилизация в Украине с 2022 года касается каждого военнообязанного мужчины от 25 до 60 лет, что признано пригодным и не имеет отсрочок от службы.

Об этом напомнила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

По словам адвоката, несмотря на директиву Сухопутных войск о приостановлении мобилизации мужчин старше 50 лет, по закону мобилизация в Украине после 50 лет возможна – даже в 55 лет. Это зависит, скорее всего, от отдельно взятого ТЦК.

"То есть у 59-ти такие лица еще военнообязанные и могут быть мобилизованными, а в 60 их мобилизовать не могут", — говорит Савченко.

Мобилизация 60+ запрещена

Адвокат подчеркнула, что мобилизация 60+ просто незаконна. Ведь лицо ровно в 60 лет считается не военнообязанным. В законе о военной службе четко указано, что на военную службу может быть призван человек до 60 лет.

Савченко объясняет, что если 60-летнему человеку выдали повестку, то он должен явиться в ТЦК, сообщить, что уже достиг предельного возраста и хочет сняться с военного учета.

В том случае, если человеку, которому исполнилось 60 лет, до этого мобилизовали, он имеет право обратиться с рапортом об увольнении с военной службы в порядке 26 статьи закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кого все же могут мобилизовать в 60 лет и старше: исключения

По словам Татьяны Савченко, представители высшего офицерского состава (генерал, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант) в соответствии с законом военнообязанными до 65 лет во время особого периода (военного положения), то есть их может затронуть мобилизация.

Кроме того, военнослужащие, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, много опыта и признанные ВВК пригодными к прохождению службы в войске, по их собственной просьбе могут быть оставлены на военной службе к 65-летию.

Ранее в Верховной Раде объяснили, запретили ли окончательно мобилизацию после 50 лет.

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