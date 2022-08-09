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Возможно до +38-40°: синоптик назвала регионы Украины, где будет доминировать невыносимая жара

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Возможно до +38-40°: синоптик назвала регионы Украины, где будет доминировать невыносимая жара

Фото: Pexels

На Маковея, 14 августа, жара доберется и до остальных регионов.

На этой неделе и на следующей на востоке и юге Украины будет доминировать сильная жара, иногда возможно до 38-40°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, иногда возможно до 38-40°! То есть, длительный период наши восток и юг будут находиться в жаркой воздушной массе", — отметила она.

Синоптик также подчеркнула, что конец недели окажется более жарким и в других регионах страны. "Как раз на Маковея (ред. — 14 августа) солнце подкрутит градусы к настоящим летним", — добавила Диденко.

Что касается погоды на ближайшие сутки, то, по ее прогнозу, 10 августа жара будет оставаться в восточных областях Украины, в южной части плюс Днепр с районами. Ожидается в течение дня 30-35°. На остальной территории Украины будет свежее, температура воздуха предусматривается комфортной, а кому-то даже будет холодновато — 20-26°​​​​​​​, чуть выше в Полтавской области, в Кропивницком с районами, 25-29°​​​​​​​, говорит Диденко.

В Киеве 10 августа температура воздуха будет невысокой, около 22-23 градуса. Дожди – вряд ли, ветер с севера, с северо-востока, умеренный.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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