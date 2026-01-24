Реклама

В эти дни в Абу-Даби (ОАЭ) проходят консультации делегаций США, Украины и России по отдельным элементам мирного плана из 20 пунктов, которые наработали Киев и европейские партнеры, и согласовал Вашингтон. Москва, как известно, продвигала свой «мирный» план капитуляции Украины, состоявший из 28 пунктов. Но его существенно доработали, выкинув наиболее одиозные «хотелки» Кремля.

Администрация Трампа по-прежнему не требует от Путина безусловного и всеобъемлющего прекращения огня или хотя бы введения энергетического перемирия на фоне почти гуманитарной катастрофы в украинских городах, включая Киев, после массированных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Напротив, второй раунд переговоров в Абу-Даби в субботу, 24 января, стартовал, как только Россия снова осуществила массированный обстрел Украины.

Не слышно от США и заявлений о предоставлении Украине помощи в преодолении последствий российского «холодомора», когда украинцы буквально замерзают в своих домах. Более того, после выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе на днях уже всем стало очевидно, что оказывать давление на Путина, чтобы заставить его согласиться хотя бы на прекращение огня, действующая американская администрация не будет, как и помогать европейцам обеспечивать их безопасность.

О «разводе» США и Европы, дальнейших действиях Трампа и возможном согласии Путина по крайней мере на секторальное прекращение огня ТСН.ua поговорил с бывшим советником министра обороны Германии, экспертом Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

– После военной операции США в Венесуэле и постоянных территориальных претензий Трампа и его команды в Гренландию, какие последствия вы видите для Украины и Европы, в частности?

– Операция в Венесуэле имеет одно последствие. Она связывает огромные военные ресурсы США в Карибском бассейне. Мы уже видели, когда Трамп тогда угрожал Ирану, но впервые за долгое время на Ближнем Востоке не было (американской — Ред.) ударной авианосной группы. Похоже, что даже военные ресурсы США и возможности проектирования силы ограничены. Если сейчас Трамп фокусируется на Венесуэле, и, возможно, на Кубе и других странах Карибского бассейна или Латинской Америки, у него не будет ресурсов.

Другим элементом во всем этом является то, что Трамп, кажется, «влюбился» в короткие, жесткие, точные военные операции. Начинаешь задаваться вопросом: ладно, а где будет следующая? Мое предложение — Москва. Но это достаточно маловероятно. И думаю, что это следствие этого (ограниченность ресурсов — Ред.). Не думаю, что когда-либо существовала реальная опасность военной операции США по Гренландии, но такое впечатление было у многих.

– В своей речи в Давосе премьер Канады Марк Карни призвал «средние государства» объединиться, иначе они окажутся «в меню» сверхдержав. В то же время президент Зеленский, выступая в Давосе, раскритиковал многих европейцев за недостаточную решительность. Сможет ли Европа объединиться и показать США и другим свою силу?

– Прежде всего, мне тоже понравилась речь премьера Карни. В то же время я видел его неделю назад в Китае. Что он там делал? Его речь была хорошей. Однако действительно, если ты не силен, то ты не за столом, тебя нет в меню. Все это всем известно уже много-много лет. Вот почему я имею критический подход ко многим событиям, происходящим в Давосе. Мы не в той фазе, когда можем позволить себе конкурс ораторов или конкурс красоты с солнцезащитными очками (Макрон в Давосе был в солнцезащитных очках из-за проблем с глазами — Ред.) и речами, отмечая потом, кто произнес лучшую.

Вопрос в том, способны ли европейцы действовать? Способны ли европейцы обеспечить прекращение огня и мир в Европе? Готовы ли они делать то, что нужно? Я думаю, что президент Зеленский затронул правильные моменты. Нет причин для европейцев быть удовлетворены собой, тем, сколько они делают или как хорошо они говорят. Есть много причин для европейцев делать больше и становиться более способными действовать, а не просто жаловаться и ныть все время на то, что делает Трамп, или на то, насколько плохи Россия или Китай.

И это именно то, чего не хватает. Европейцы хорошо произносят слова и имеют прекрасные идеи о том, что теперь Европа должна быть независимой. Но на самом деле они не делают того, что нужно. Украина — место, где можно показать, что Европа способна действовать и может позаботиться о европейской безопасности. Где как не в Украине? Украина решающая с точки зрения европейских интересов, чтобы показать миру: «Мы можем это сделать». Это способ для европейцев продемонстрировать силу и уважение к себе. Если европейцы не побеждают в Украине, как они могут ожидать уважения в Индии, Африке, Латинской Америке или где-нибудь еще?

– Что может объединить европейских лидеров, европейские страны перед лицом вызовов не только со стороны России, но и Вашингтона?

– Мы видели, как европейские лидеры объединились и могли угрожать США контрмерами, особенно в сфере торговли (в ответ на угрозы Трампа ввести дополнительные 10% пошлины на европейский экспорт в США, если Америка не получит Гренландию — Ред.). Военные миссии (ряд европейских стран отправили своих военных, но очень ограниченное количество, на датские учения в Гренландию — Ред.) были очень абсурдными. Но в сфере торговли европейцы оказались сильными. Рынки отреагировали на это. Трампу пришлось отступить из-за реакции рынка. Здесь у европейцев есть силовые инструменты. Теперь давайте используем рыночный инструмент против Путина. Давайте остановим теневой флот. Давайте остановим денежные потоки в Россию. Давайте покажем силу, которую есть у европейцев. В военной сфере у европейцев нет этой решительной способности действовать. Они должны инвестировать в это, если хотят, чтобы их воспринимали посерьезнее. И опять же, именно здесь Украина является партнером. Украина — это решающее место, чтобы показать, что европейцы могут это сделать.

- Многие украинские эксперты отметили, что поведение американцев в Давосе действительно отражает следующее: если европейцы хотят, чтобы США продолжали гарантировать статью 5 НАТО и помогали сдерживать Россию, а также помогали Украине, например, в продолжении обмена разведывательной информацией, тогда они должны отдать Гренландию американцам. И было видно, что американцы полагают, что Европа их использует.

- Дональд Трамп — не президент США со вчерашнего дня. Это его второй термин. Мы знаем, что он транзакционный (смотрит на политику как на соглашение, из которого может что-то получить — Ред.). Мы не должны тратить свое время, энергию и ресурсы, стараясь сделать что-нибудь, чтобы Трамп больше не был таким. Он всегда будет использовать все против всего. И если он видит, что европейцы зависимы от США, например, чтобы США предоставляли разведывательные данные для Украины, он будет использовать это как инструмент для давления.

Но нет смысла жаловаться на это или скулить. Мы не изменим Трампа. Ему почти 80 лет. Он так делал всю свою жизнь и вряд ли что-нибудь изменится. Так что вопрос в том, как мы это меняем, а не как меняется Трамп. Он не изменится. Поэтому я не понимаю европейцев, потому что они все еще верят, что в какой-то момент Трамп станет другим, будет партнером в НАТО, поймет, что Путин является угрозой и тому подобное. Но откуда берется это ожидание, что Трамп изменится? Он не изменится. Единственное, что могут сделать европейцы, это измениться сами. Тогда европейцы будут интереснее даже для Трампа. И я снова повторюсь: если они продемонстрируют силу в давлении на Путина…

Если бы европейцы завтра сказали, что мы делаем три вещи:

интегрируем наши системы ПВО на восточном фланге с системами ПВО Украины и сбиваем дроны и ракеты над воздушным пространством запада Украины где угодно, где сможем их достать; останавливаем российский «теневой флот» в Балтийском море по экологическим соображениям (это старые ржавые суда, Бог знает, могут ли они безопасно транспортировать нефть); упраздним шенгенскую визу для россиян.

Почему они (россияне — Ред.) здесь (в Европе — Ред.) ходят? Почему они ездят в отпуска в Шенгенскую зону, пока украинцы замерзают до смерти? Если бы европейцы сделали это завтра, их серьезно воспринимали бы Кремль, США, другие. Но если европейцы всегда стараются избегать каких-либо действий и предпринимают что-то только тогда, когда нет другого выбора, как они могут ожидать, что они будут восприниматься серьезно? Это ключевой момент. Это для европейцев дело самоуважения. Если они хотят играть решающую роль для своего континента, то они должны наращивать силу.

- Что действительно стоит за попытками США подчинить себе Гренландию?

– Я не в голове Дональда Трампа. Я работал с администрациями Трампа. Я тоже жил в США в начале «Трампа номер один». И я знаю многих людей из этой среды. У Трампа есть идея расширения Соединенных Штатов Америки.

– Как у Путина?

– Я не склонен утверждать, и считаю это опасным, что США и Россия одинаковы. Это не так. Трамп — не Путин, США — не Россия. У многих есть соблазн говорить, что это одно и то же, но это не так. Но также сложно спорить с кем-то, кто считает, что (у Трампа — Ред.) есть историческая миссия, желание оставить после себя наследие, расширить Соединенные Штаты Америки. Ибо больше рациональных аргументов нет.

Если посмотреть на аргументы, которые он (Трамп — Ред.) использует, например, о «Золотом куполе» (свое требование получить Гренландию Трамп объяснял необходимостью размещения там систем ПВО «Золотой купол», развитие которой анонсировали США — Ред.). Конечно она должна быть золотой, не правда ли? Это лишь теоретическая идея о чем-то, что может быть построено. Нет конкретного плана строительства «Золотого купола». Вся экспертиза, которую я знаю, говорит, что на самом деле Гренландия для этого не нужна.

Когда мы говорим о ресурсах Гренландии, все знают, что у США и сейчас есть все возможности для добычи там полезных ископаемых. Они могли бы это сделать, но не вкладывали в это деньги. Ибо сюрприз-сюрприз в Гренландии много льда, и это слишком дорого. Экономически нет целесообразного способа вывезти оттуда ресурсы.

Правда заключается в том, что существует стратегическая угроза из-за медленного таяния льда и появления новых судоходных путей на севере. В этом долгосрочный интерес, который определила Россия. Есть энтузиазм и со стороны Китая. То, что говорит Трамп, просто неправда, что угроза не за горами, и они готовы захватить Гренландию завтра. Последний китайский корабль, кажется, был там десять лет назад. Я думаю, что европейцы совершают ошибку, если просто соглашаются с тем, что говорит Трамп об угрозе для Гренландии. Но со стратегической точки зрения, конечно, с этим нужно что-то делать.

Так что мой краткий ответ на этот ваш вопрос — давайте не становиться экспертами по «трампологии». Я действительно устал это делать. Что сказал Трамп? Что он имел в виду? Что за этим стоит? Почему он это делает? Трамп что-то говорит каждые пять минут. Как вы думаете, стоит ли за этим какая-нибудь стратегия? Когда у него вообще есть время разрабатывать эти стратегии? Он просто постоянно что-то говорит, а мы постоянно этим заняты. Зато мы должны больше беспокоиться о собственной повестке дня, что мы хотим делать и считаем правильной, сосредотачиваться на этом и не отвлекаться.

- Можно ли сказать о начале процедуры развода между США и Европой?

- Я думаю, что вопрос может заключаться в том, получим ли мы хаотический развод, когда будем бросать друг в друга посуду, стаканы. С другой стороны, если нам удастся провести упорядоченный развод, когда мы шаг за шагом, например, заменим военный потенциал, обеспечиваемый США, европейским. Это как в токсичных отношениях. Нам не следует надеяться, что если мы просто ведем себя хорошо и постоянно называем его «папой» (генсек НАТО Марк Рютте называл Дональда Трампа «daddy» — «папой» — Ред.) и будем дружественными, то все как-то устроится.

Сейчас европейцы находятся на таком этапе отношений (с американцами — Ред.), когда нужно тихо наращивать свою силу, а затем организованно становиться независимее в собственных действиях. Но не европейцы должны катализировать этот процесс. Ибо европейцы слишком слабы в военном плане, чтобы быть форсирующей выход стороной. Сначала европейцы должны нарастить свою (военную — Ред.) силу. Но я предостерегаю всех от убеждения, что если мы просто будем называть его (Трампа — Ред.) «папой» и вести себя хорошо, это будут счастливые отношения. Этого больше не будет.

- Учитывая переговоры США, Украины и России на днях в Абу-Даби, готов ли Путин согласиться на какое-то мирное соглашение? Возможно о временном прекращении огня?

– Мы не должны попадать в ловушку мышления Трампа. После долгой войны не бывает такой вещи, как великое мирное соглашение, резкий прорыв, после которого все заканчивается и все счастливы. Возможно, будет мирный процесс. Возможно, будет долгий и болезненный процесс переговоров. Длительные переговоры по многим деталям могут к чему-то привести. Но просто потому, что где-то возникают примитивные идеи, нам не нужно всем становиться примитивными и верить в сделку. Это смешно.

Другое дело — Трамп хочет этих встреч. И я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, заинтересованы в том, чтобы не раздражать Трампа. Это главная причина, почему встреча проходит. Ведь позиции (Украина и Россия — Ред.) принципиально несовместимы. Я не вижу, чтобы они стали совместимы только благодаря встречам в Абу-Даби. Самое важное — это продолжать и усиливать давление на Путина, чтобы иметь реальную готовность к переговорам с российской стороны. Теперь очевидно, что этого нет. Россия снова стала подвергать сомнению легитимность украинского президента, поднимая вопросы, которые, казалось, уже остались на заднем плане, однако снова выныривают. Поэтому, думаю, нам следует быть осторожными с ожиданиями.

Шанс еще есть. Шанс, над которым Украина очень упорно трудилась. Украина способна причинить России больше боли глубокими ударами по (территории — Ред.) России, затоплением кораблей, специальными операциями украинских разведывательных служб. Возможно, наступит момент, когда Россия будет готова к разговору о секторальном прекращении огня: давайте больше не стрелять по инфраструктуре друг друга; давайте больше не проводить специальных операций… Это было бы достижением Украины настолько усилить боль (от этих дальнобойных ударов — Ред.), чтобы появилась готовность со стороны Москвы говорить об этом.

Моя осторожная надежда — со временем, не после этих переговоров в Абу-Даби, а в течение нескольких, может быть больше готовности к секторальному прекращению огня. Но, говоря реалистично, мы очень далеки от полного прекращения огня или мирного соглашения. Со всем уважением, я считаю, что Уиткофф (спецпосланник Трампа Стив Виткофф — Ред.) до сих пор имеет много ложных представлений о позиции России и относительно того, что возможно, а что нет. Я думаю, что он верит в вещи, явно не позицию российской стороны. И напоследок. Если вы внимательно послушаете, что россияне постоянно говорят, то, возможно, Аляске и Аляске (саммиту Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года — Ред.) американцы давали россиянам обещания, которые сейчас не могут выполнить. Это часть проблемы.

- Относительно территориальных уступок со стороны Украины…

– Все, что вы слышите от Ушакова (помощника Путина Юрия Ушакова — Ред.), указывает на то, что Трамп, возможно, пообещал Путину, что тот получит Донбасс.

- Сможет ли Украина получить действительно сильные гарантии безопасности? Особенно от США, ратифицированные американским Конгрессом.

- Самая большая и надежная гарантия безопасности для Украины — Украина. Я думаю, что мы должны констатировать очевидную и правду. Думаю, получение этих обязательств от партнеров, не только финансовых, но и промышленных и технологических, для Украины является ключевым. Украина должна полагаться на силу своих сил обороны.

Переговоры по гарантиям безопасности со стороны США сейчас на том этапе, когда этот документ — один из трех дополнительных документов до 20 пунктов (мирный план, который Украина разработала вместе с европейцами — Ред.), был согласован даже президентами (Трампом и Зеленским — Ред.). Также президент США согласился, что это будет одобрено Конгрессом. Я считаю это достижением. По уровню качества это больше, чем Будапештский меморандум. Но, конечно, все, кто говорит, что это похоже на статью 5 НАТО и тому подобное, вводят нас в заблуждение. Это не похоже на статью 5.

Много оперативных деталей относительно расположения сил, механизмов реагирования… Когда атака является атакой? Что происходит во время атаки России? Кто что делает? Многие из этих вещей не уточняются. Но при этих обстоятельствах это то, чего смогла достичь украинская сторона. Украина должна, так сказать, получить это, пока есть возможность, а затем от этого отталкиваться. Я лично считаю, что лучшей, самой дешевой и единственной надежной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Не надо сейчас вести дискуссию, что это каким-то образом исключается (по условиям урегулирования войны — Ред.), и мы никогда больше не будем поднимать этот вопрос. Есть веские основания снова об этом вспомнить, потому что это не только самое лучшее, но и самое дешевое для всех.

– Говоря о НАТО, многие европейские лидеры сомневаются, что действующая американская администрация, США сейчас, все еще отдана статье 5 НАТО. С конца 2023 года европейские разведки предупреждают, что прямое столкновение НАТО с Россией возможно до 2030 года. К тому же очевидно, что Путин не заинтересован в возвращении своей армии обратно в Россию из-за возможной внутренней дестабилизации.

– Путин — это Путин. Он очень ясно знает, чего хочет. Он хочет другой Европы. Это не война за Украину. Это война за другой европейский порядок. Европа не может полагаться на «папочный метод», подлизываясь к «папе» (Трампа — Ред.), а затем прося «папа» сохранить европейский порядок. Итак, ответ на ваш вопрос очень простой и четкий. Европа должна победить Путина. Европа должна сдерживать Россию и не давать ей расширять свое влияние. Это единственный путь к миру на европейском континенте.

И Украина, я думаю, будет играть в этом немаловажную роль. Некоторые европейские руководители это поняли. Но, к сожалению, некоторые все еще затягивают понимание того, что мир в Европе будет только тогда, когда Европа победит и сдержит Путина. Мы, как европейцы, должны полагаться на себя. «Папа» не сделает этого за нас.

- Так что прекращение огня возможно? Потому что опять же Путин не заинтересован в возвращении своей армии с поля боя обратно в Россию.

– Его можно только сдержать и ограничить. Позитивный мир с Путиным невозможен, только отрицательный. Но для его сдерживания у европейцев должны быть соответствующие возможности. В противном случае Путин нападет на другую страну в Европе, не на Украину. Он может испытывать проблемы на Донбассе и одновременно стрелять ракетами по другим европейским странам. Никто не должен выдвигать аргумент: «Поскольку он не продвигается далеко на Донбассе, он не нападет где-нибудь». Я думаю, что с Путиным возможны оба варианта.

Самое важное, что со стороны Путина нет доброй воли. Он старый человек. Он не вернется в мир, чтобы потом делать что? Заботиться о благосостоянии российских пенсионеров? Ему на это безразлично. Он хочет продолжать изменять Европу. Ключевая задача для европейцев — победить его в Украине и сдержать любые дальнейшие военные действия.