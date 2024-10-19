Возможно ли частичное членство в НАТО: дипломат Валерий Чалый дал ответ

Валерий Чалый рассказал на примере Кипра, какие есть возможные варианты.
Частичное членство в НАТО невозможно от слова "вообще". В НАТО частично не принимают страны.
Об этом заявил Валерий Чалый, опытный дипломат и посол Украины в США в 2015-2019 годах, в интервью на Youtube-канале LIGA.net.
"То есть это может быть нестандартная ситуация, когда на какой-то период страна не контролирует всю территорию. Тогда они думают, распространять ли оборону сообща, 5 статью или общие мероприятия не на всю территорию. Но страну нельзя частично принять… Я не представляю, что кто-то в НАТО на это пойдет", – отметил дипломат.
По словам Чалого, это в самой записи в НАТО было бы нарушением устава ООН, это невозможно.
В то же время дипломат на примере Кипра рассказал, какие есть возможные варианты.
"Что можно применить? Сам принцип мышления, что Украину можно во время войны пригласить и принять в НАТО, когда Украина еще не имеет полного контроля над всеми территориями. Этот принцип сам по себе новый. Он использовался в Европейском Союзе, например, когда Кипр присоединялся к Европейскому Союзу. Там есть две части: турецкая и греческая. Они присоединялись и этот конфликт, незавершенный даже формально, мешал присоединиться. Что решили? Нашли такой компромисс. Что все правила Европейского Союза не будут распространяться на всю территорию Кипра, а только на территорию, которую контролирует в Афинах правительство, на греческую часть. И так оно работало. То есть, прецеденты есть", – подытожил Чалый.
Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. В первом пункте плана речь идет о вступлении Украины в НАТО.
Ранее сообщалось о вероятности, что президент США Джо Байден может одобрить продвижение Украины в НАТО до конца своего срока.
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