Прекращение огня в Украине вряд ли будет заключено до весны. Европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Украину , несмотря на охвативший Киев коррупционный скандал.

Об этом в интервью Associated Press заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он отметил, что Зеленский должен быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях, ведь скандал играет на руку России. При этом он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность усиления финансовой и военной поддержки для Киева, также сталкивающегося с постепенным прогрессом РФ на поле боя.

«Я не очень оптимистично настроен по достижению прекращения огня или началу мирных переговоров, по крайней мере, в этом году», — сказал Стубб.

Ранее Берлинская сделала малоутешительный прогноз по продолжительности войны в Украине. Речь идет не о годе, не о двух.

Да, война России против Украины может продолжаться еще 10-12 лет. Это будут разные домены и фазы интенсивности, считает руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская. Она уверяет: если украинцы продержатся, то раньше или позже Россия посыплется.

"Это только вопрос времени, нашего терпения и воли", - отмечает Берлинская.