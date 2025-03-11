Возможно ли достижение конкретики в переговорах между США и Украиной: мнение политолога

Пока ожидать достижения конкретики в переговорах между США и Украиной не стоит. Дело в том, что американцы должны теперь передать украинскую позицию россиянам.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Дмитрий Левусь, политолог-международник.

"Украина приехала с конкретными предложениями на переговоры с США в Саудовской Аравии. Зато от американской стороны слышны разнообразные заявления, в том числе от Рубио. Относительно возобновления, не возобновления военной помощи — это вообще такой "дымовой занавес", который мы в целом наблюдаем", — сказал он.

Что касается заявлений о территориальных уступках: Вашингтон не против этого.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал переговоры с американской стороной в Саудовской Аравии. Глава МИД подчеркнул, что Украина стремится к миру, как никто другой.

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