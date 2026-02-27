Возможно ли изменение режима в Иране: Зеленский назвал главное условие для силового сценария

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку возможной силовой операции, направленной на изменение действующего политического режима в Иране. По его словам, эта власть наносит огромный ущерб не только другим государствам, но и собственному народу.

Об этом украинский лидер заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Преступления иранского режима и силовая операция

По словам президента, многие иранцы сейчас ищут помощи, чтобы избавиться от властей, которые открыто стремятся атаковать соседние страны и десятилетиями нарушают базовые права человека. В стране бесследно исчезают люди, а счет казненных и убитых граждан уходит на тысячи.

«Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры между США и Тегераном

Комментируя текущую геополитическую ситуацию и возможные удары, президент Украины отметил, что дипломатический путь всегда является приоритетным. Особенно остро это понимают страны, уже находящиеся в состоянии войны.

В то же время Зеленский выразил серьезные сомнения в том, действительно ли руководство Ирана готово к честному диалогу. Он подтвердил, что знает о переговорах, которые сейчас ведутся между Соединенными Штатами Америки и иранским режимом, однако не уверен в искренности намерений Тегерана добиться реального мирного урегулирования.

Напомним, Соединенные Штаты предложили Ирану в течение 48 часов предоставить подробные предложения по заключению ядерного соглашения. Если ответа не последует, президент Дональд Трамп может объявить о переходе от переговоров к масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.