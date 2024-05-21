Возможно ли наступление РФ на Сумщине: мнение Свитана

Около Сумщины у врага сосредоточено несколько тысяч войск.

После начала наступления в Харьковском направлении враг может атаковать и Сумщину. Это нужно для того, чтобы оттянуть часть украинских войск в этот регион и ослабить оборонную способность ВСУ по линии фронта.

Об этом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу.

"Они (оккупанты – ред.) могут начать такую операцию, но она не будет продолжена, если Россия не отправит дополнительные силы и средства из резервов", – подчеркнул он.

Свитан заверил: движения резервов армии РФ на Сумском направлении пока не наблюдается. Да, возможность наступления сохраняется, впрочем интенсивности боев маловато.

Напомним, руководство украинской армии не исключает, что Россия планирует открыть новый фронт на севере и начать наступление на Сумскую область. Об этом свидетельствуют разведданные о скоплении российских сил на границе и сообщения о диверсионно-разведывательных рейдах россиян в этом районе.

Читайте также: