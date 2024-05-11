Возможно ли наступление РФ на Сумщине: военный эксперт ошарашил заявлением

Враг формировал наступательную группировку в Курские области у украинской границы, целью которой было проведение рейдово-диверсионных действий на территории Сумщины.

Также читайте Угроза наступления РФ на Киев: готовы ли жители столицы к новому нашествию

Об этом в эфире телемарафона заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

На вопрос о том, есть ли угроза наступления российских захватчиков в Сумскую область, он ответил, что такая угроза существует.

"Там есть населенный пункт Суджа, он находится где-то километрах в 15 от границы с Сумщиной, это Курская область. По состоянию на 30 апреля враг формировал там незначительную наступательную группировку, цель которой скорее всего проводить рейдово-диверсионные действия на территории Сумщины", — заявил Мусиенко.

Эксперт отметил, что враг планирует это усилить.

"Характер этих действий, скорее всего, будет примерно такой, как на Харьковщине, только меньшими силами и объемами. Создать, как они называют, санитарную или буферную зону, и просто вытащить туда наши войска. До этого враг вел определенную подготовку, разведку, они заходили. своими ДРГ, пытались выявлять украинские оборонные позиции. То есть я думаю, что там тоже может оживиться враг.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия привлекает срочников к боевым действиям для создания массовости войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области РФ возобновила штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня.

Читайте также: