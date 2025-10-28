Возможно ли полностью перебить линии электропередачи или подстанции "Укрэнерго": объяснение эксперта

Отключение света / © ТСН

Реклама

Отключения света могут применяться и в дальнейшем из-за проблем с защитой трансформаторов. Но есть надежда, что удастся избежать блекаута.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По объяснению специалиста невозможно перебить полноценную линию электропередач или подстанцию «Укрэнерго». Так, на некоторых подстанциях Укрэнерго есть проблема с защитными сооружениями по защите трансформаторов большой мощности.

Реклама

«Но даже так украинские энергетики научились работать в таких случаях, когда все трансформаторы уничтожены на территории подстанции», — говорит он.

Они подключают, напрямую подсоединяют, делают некоторые свои энергетические маневры, чтобы заживить тот или иной регион.

«Поэтому действительно могут быть ограничения, могут быть какие-то аварийные отключения или плановые отключения, но я надеюсь, что нам удастся удержать энергетическую систему для того, чтобы не было блекаута на левобережье и на правобережье. Должны доверять нашим энергетикам, так же, как и нашим вооруженным силам», — заключил он.

Ранее говорилось, что российские атаки на теплоэлектроцентрали представляют серьезную угрозу для энергосистемы Киева.

Реклама

Учитывая это, киевлянам советовали подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Да, по возможности стоит приобрести генераторы, которые смогут обеспечить электричеством одну или несколько квартир.