Возможно ли провести выборы в Украине в 2025 году и при каких условиях: нардеп ответил

Без решения ряда вопросов провести выборы в 2025 году в Украине невозможно.

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сказал об этом в эфире "Вечер.LIVE".

Нардеп объяснил, что нынешние условия не позволяют реализовать избирательные права военных, ведь они не смогут ни голосовать, ни баллотироваться.

"Нужно дать ответ, чтобы все находящиеся на передовой военные имели право выбирать и быть избранными. А быть избранным означает право на проведение предвыборной кампании. Второе: гарантия безопасности на всех избирательных участках. Я не знаю, как это сделать сейчас", — добавил он.

Также до сих пор не разработан механизм голосования для миллионов украинцев за рубежом и находящихся на ВТО граждан.

"Как вернуть примерно 5 млн украинцев из-за границы, имеющих право голоса, или обеспечить им возможность голосовать там?.. Тоже не решен вопрос. Как минимум, нужно делать переходное избирательное законодательство... И нужно менять закон, потому что согласно закону, избранным вправе быть тот, кто последние 5 лет проживает на территории Украины", — добавил Цымбалюк.

По словам нардепа, сегодня это главные вопросы относительно выборов в Украине, которые нуждаются в решении.

"Когда мы сможем обеспечить справедливый мир... И как можно провести выборы таким образом, чтобы все международные партнеры присутствовали как наблюдатели. А после того признали, что эти выборы демократические", — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

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