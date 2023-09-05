Возможно ли публичное обнародование имен врачей-взяточников ВВК и уклонистов: мнение адвоката

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что имена врачей-взяточников ВВК и уклончан могут озвучивать публично.

Однако так, что все фамилии будут обнародованы, априори не может быть. Этому есть несколько причин.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал адвокат Олег Леонтьев.

По словам правозащитника, публичное обнародование невозможно из-за того, что:

это запрещено с точки зрения защиты персональных данных;

выявить вину каждого лица из комиссии в принятии того или иного решения без приговора суда невозможно.

"Как он (Алексей Данилов – ред.) будет то обнародовать без приговора суда – я не знаю", – подытожил Леонтьев.

Напомним, по словам Алексея Данилова, если соответствующие органы будут доказывать, что было совершено преступление, то все имя и фамилии врачей будут обязательно известны. С фамилиями уклонян, кто получил от них такую "помощь".

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