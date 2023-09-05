Возможно ли публичное обнародование имен врачей-взяточников ВВК и уклонистов: мнение адвоката

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что имена врачей-взяточников ВВК и уклончан могут озвучивать публично.
Однако так, что все фамилии будут обнародованы, априори не может быть. Этому есть несколько причин.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал адвокат Олег Леонтьев.
По словам правозащитника, публичное обнародование невозможно из-за того, что:
- это запрещено с точки зрения защиты персональных данных;
- выявить вину каждого лица из комиссии в принятии того или иного решения без приговора суда невозможно.
"Как он (Алексей Данилов – ред.) будет то обнародовать без приговора суда – я не знаю", – подытожил Леонтьев.
Напомним, по словам Алексея Данилова, если соответствующие органы будут доказывать, что было совершено преступление, то все имя и фамилии врачей будут обязательно известны. С фамилиями уклонян, кто получил от них такую "помощь".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация в Украине: мужчин с болезнями могут отправить на войну! А что с женщинами?
Читайте также: