Возможно ли сейчас открыть авиапространство Украины – Шмыгаль ответил

По словам премьера, сейчас ситуация с безопасностью не позволяет возобновить авиаперелеты в Украине.

Ввиду ситуации безопасности сейчас невозможно даже частично открыть авиапространство над Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Международного транспортного форума, сообщает "Укринформ".

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации", – сказал премьер.

Поэтому Шмыгаль отметил важность развития альтернативных маршрутов доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте.

Он подчеркнул, что в результате российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Удары по портам

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек. Тем не менее, украинский морской коридор продолжает работать.

"Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн тонн грузов для более чем 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн – агропродукция", – сказал премьер-министр.

Ранее в Reuters писали, что Украина может открыть Львовский аэропорт уже в 2025 году.

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