Скандал с Bihus.Info: бывший генпрокурор объяснил, как можно найти людей, устроивших слежку

Установить личности людей, устроивших слежку и видеосъемку за журналистами проекта Bihus.Info, уже возможно. Эти люди в любом случае пользовались документами.

Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Украины в 2020 году Виктор Чумак.

"Кто приезжал, и кто находился в ресторане, и кто заходил в ресторан накануне этого корпоратива Бигуса – установить очень просто... Эти люди сами показывали свои документы... они бронировали номера... Я очень сомневаюсь, что все они там, 30 человек, были с документами прикрытия”, - сказал Виктор Чумак.

По его словам, документами прикрытия могут быть такие паспорта, которые не устанавливают на конкретное лицо.

"Но даже если они пользовались такими документами, они очень просто разоблачаются через Миграционную службу, которая предоставляет такие документы по запросу суда. Если там уже есть документы прикрытия, то тогда можно говорить, что это использовалась государственная служба, какая-то из государственных служб. Мы не можем сказать, какое, но это точно использовало государство", - подчеркнул Чумак.

Напомним, что в Украине правоохранители расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов проекта "Bihus.Info".

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