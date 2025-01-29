Возможно ли в Украине возобновление авиаперелетов: эксперт объяснил главную проблему

Чтобы безопасно открыть хотя бы один аэропорт, туда нужно разместить один комплекс Patriot, дающий 70-80% гарантии сбивания воздушных целей.

Восстановление гражданской авиации в Украине невозможно без дополнительных систем противовоздушной обороны. Имеющихся комплексов Patriot недостаточно для защиты всей инфраструктуры страны.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, чтобы безопасно открыть хотя бы один аэропорт, туда нужно разместить один комплекс Patriot, дающий 70-80% гарантии сбивания воздушных целей. В то же время, в Украине сейчас есть только 8 таких систем, которые уже прикрывают критически важные объекты.

“То есть на каждый аэропорт нужно будет подтянуть по одному комплексу. (…) Хотят открывать Львов и Киев. На Киев Patriot не хватит, нужен еще один, Львов тоже. Чем же защищать другую территорию, инфраструктуру, атомные электростанции, другие города? Зачем нам в таких условиях эти авиаперелеты? – отметил Романенко.

По мнению эксперта, запуск полетов возможен только при существенном усилении ПВО.

Напомним, самолетами ВВС США на днях опрокинули около 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу. В дальнейшем эти ракеты будут доставлены в Украину.