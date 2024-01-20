Возможно ли внеочередное обслуживание военных в отделениях "Укрпочты": Смелянский ответил

Сообщение военного прокомментировала менеджер "Укрпочты", напомнив нормы законодательства.
Бывший журналист, а теперь военный Александр Рудоманов поинтересовался, возможно ли сделать так, чтобы все военные могли вне очереди получать свои посылки в отделениях "Укрпочты".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом мужчина иронически заметил, что кроме получения посылок в почтовые отделения приходят, чтобы "поговорить с кассирами".
На сообщение отозвался руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщив, что по этому поводу в работе есть одна идея.
“Подумаем, что можно сделать так, чтобы не было споров, но прямо простых решений нет. Но есть одна идея в работе”, – написал он в комментарии.
Сообщение военного прокомментировала также менеджер "Укрпочты", которая напомнила, что согласно законодательству Украины вне очереди в почтовом отделении обслуживаются:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или
- детей с инвалидностью;
- граждане, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории).
Напомним, "Укрпочта" разрешила гражданам получать отправку без документов – с помощью SMS-сообщения.
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