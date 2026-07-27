Возможно ли воздушное перемирие перед зимой: эксперт назвал главные вызовы

© Associated Press

Реклама

Воздушное перемирие могло бы помочь защитить украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии отопительного сезона. Однако шансов на его достижение почти нет.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, публичные заявления президента РФ Владимира Путина говорят о том, что Кремль не отказывается от своих военных целей и продолжает делать ставку на продолжение войны.

Реклама

«Учитывая, что Путин говорил на дне ВМФ, я не верю в возможности какого-то перемирия. Он говорит о ресурсах на „СВО“, „победу“ и так далее», — отметил Магда.

Эксперт также обратил внимание на позицию президента США Дональда Трампа. По его мнению, за полтора года своего президентства Трамп не продемонстрировал готовность системно усиливать давление на Россию, поэтому нет оснований считать, что его подход в ближайшее время кардинально изменится.

"Политической воли для реального давления на Путина у президента США пока нет", - подчеркнул директор Института мировой политики.

По мнению Магды, именно отсутствие решительного международного давления и нежелание Кремля изменять свою политику делают перспективы воздушного перемирия перед зимой крайне маловероятными.

Реклама

Ранее Reuters сообщило, что США и Украина обсуждают предложение о воздушном перемирии, которое планируют представить России в рамках новых усилий по возрождению мирных переговоров.

В Кремле заявили, что пока не готовы комментировать эту информацию, назвав ее “газетными сообщениями”. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что реакция Москвы будет зависеть от того, насколько возможные предложения будут отвечать интересам РФ. В то же время, Россия заявляет о готовности продолжать диалог с представителями США.

Новости партнеров