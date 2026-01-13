Возможно ли возобновить энергосистему Украины после атак России: оценка нардепа

Уничтоженная энергетика Украины / © Associated Press

Российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу. Несмотря на многочисленные атаки, врагу пока не удается обесточить города-миллионники.

Об этом рассказал нардеп Сергей Нагорняк, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Верховной Рады в интервью "Телеграф".

По словам нардепа, нынешние меры – это скорее временное "заживление" поврежденной инфраструктуры, а не восстановление в полном смысле.

"Пока о восстановлении речь не идет. До него очень далеко. Я слышал заявления Минэнерго о шести месяцах на восстановление при отсутствии обстрелов, но по моим оценкам, потребуется вдвое-три раза больше времени", - сказал Нагорняк.

Он уточнил, что речь идет не только о крупных объектах, но и о локальных: Каневской, Днепровской и Среднеднепровской ГЭС, Трипольской ТЭС и подстанции "Укрэнерго", недавно пострадавших от массированных атак дронов в Днепропетровской и Запорожье.

По словам нардепа, одна из стратегических целей России – разделить Украину на "энергетические полуострова", чтобы усложнить передачу электроэнергии от атомных станций в регионы.

"Эта цель ясна для нас. Мы готовимся и надеемся удержать энергосистему целостной", - добавил Нагорняк.

Напомним, российская армия с вечера 12 января, в течение ночи и утром 13 января совершала массированную атаку по Украине ракетами разных типов и беспилотниками. Зафиксированы попадания на 24 локациях. Под вражескими ударами оказалась энергетическая инфраструктура, жилые дома, из-за чего обесточенными остались целые города. Не обошлось без погибших и раненых.