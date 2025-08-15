Возможно ли возобновить гражданские полеты в Украине во время войны: эксперт ответил

Самолет / © pixabay.com

Восстановить в Украине безопасные полеты гражданской авиации во время войны пока невозможно.

Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина Геннадий Хазан в эфире телеканала Киев24.

По словам эксперта, израильская модель использования воздушного пространства, которую иногда приводят в пример, в украинских реалиях работать не будет. Даже патрулирование неба авиацией западных союзников, подчеркнул он, не способно обеспечить полную безопасность пассажиров и инфраструктуры.

Украина находится в других реалиях, чем государство Израиль. И у нас другие средства защиты воздушного пространства. К сожалению, нам систем противовоздушной обороны не хватает. Мы не можем существовать и выполнять полеты гражданской авиации, как это происходит в Израиле», — отметил Хазан.

Он пояснил, что запуск работы аэропорта возможен только при условии выполнения комплекса мер безопасности. Патрулирование — это один из них, и он сам по себе не решает проблему.

«Авиационная компонента — это одно из средств, которое обеспечивает определенный процент безопасности, то есть частично перекрывает риски. А остальные? Мы можем поставить 14 пусковых установок ракет Patriot, например во Львовском аэропорту, так же как 14 установок стоят в польском Жешуве? Мы можем себе такое позволить? — спросил эксперт.

Хазан подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно позаботиться не только о безопасности пассажиров, экипажей и персонала аэропорта, но и жителей города, в котором он расположен.

«Нужно будет откуда-нибудь взять средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить соответствующий уровень защиты. А у нас средств, которые можно было бы привлечь хотя бы для одного аэропорта Львова, просто не хватает», — сказал он.

По мнению эксперта, возобновление гражданских полетов возможно только после победы и открытия воздушного пространства Украины.

«Все прежде — размышления, что, где, как это обычная спекуляция», — убежден Хазан.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — сохранить страну и жизнь людей.

«Сейчас не время это обсуждать. Мы должны выстоять, сохранить страну и выжить все», — подытожил президент «АОПА Украина».

Напомним, в этом году уже поднимался вопрос открытия авиасообщения над Украиной на фоне заявления мэра Львова Андрея Садового, он утверждал, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов, поскольку «для этого есть технические и другие возможности», однако не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь.

Однако по словам эксперта по вопросам авиации Константина Криволапа начало работы аэропортов, который был анонсирован мэром Львова, абсолютно невозможно из-за безопасности ситуации в стране.

«Политическое решение в вопросе безопасности невозможно. Политики не могут сказать, что это будет безопасно. Как мэр Львова может обеспечить безопасность от баллистики без достаточной системы Patriot?» — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с Международной организацией гражданской авиации нельзя «договориться».