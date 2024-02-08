Возможно ли возобновление блокады на границе с Польшей: спикер Госпогранслужбы дал ответ

В очереди на территории Польши находится более 600 грузовиков, но это немного для такой интенсивности движения, которая там есть, отметил Андрей Демченко.

Сейчас интенсивность движения грузовиков на границе с Польшей остается на том же уровне, как это было до блокирования движения в ноябре прошлого года.

Об этом 8 февраля сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на польской границе накануне анонсированной польским профсоюзом фермеров "Солидарность" забастовки 9 февраля.

"Сейчас как раз мы контактируем с польскими коллегами для того, чтобы понимать, на каких направлениях это будет происходить, охватят ли они пункты пропуска, где блокировка состоялась раньше, или это может быть шире", — отметил представитель Госпогранслужбы.

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По словам Демченко, по состоянию на утро сегодня, например, очередь из грузовиков, если говорить о четырех самых больших направлениях, это Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини, в очереди на территории Польши находится где-то чуть более 600 грузовых транспортных средств, но это незначительная очередь при той интенсивности движения, которая обеспечивается в данный момент, и фактически водителям и транспортным средствам не придется долго ждать.

Также спикер ГПСУ отметил, что проведение обещанной польскими фермерами забастовки 9 февраля нельзя исключать.

"То, что с завтрашнего дня может возобновиться блокировка нельзя отбрасывать, но, опять же, мы в диалоге с польскими коллегами, и когда они будут иметь полную информацию о направлениях и о том, с каких именно это произойдет и о том, какие транспортные средства для движения будут блокироваться, мы обязательно об этом сообщим дополнительно", – отметил Демченко.

Блокада границы между Польшей и Украиной

Польские дальнобойщики, с ноября блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, ранее якобы достигли согласия с правительством по "определенным условиям" и с 11:00 17 января должны были прекратить свой протест на украинских пунктах пропуска.

Однако 24 января акции протеста фермеров снова охватили всю Польшу. Более 200 колонн тракторов и сельхозтехники выехали на автомагистрали и национальные дороги. Протест начался в полдень по местному времени.

Польские фермеры требуют остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

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