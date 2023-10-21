Возможно ли заменить мобилизацию в ВСУ альтернативной службой: ответ адвоката

Кременецкий районный суд 5 июня 2023 оправдал мужчину по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную служб во время мобилизации на особый период, который ссылался на то, что он по религиозным мотивам готов проходить только альтернативную службу, ссылаясь на нормы Конституции, и потому не явился на отправку.

Ситуацию прокомментировал адвокат Роман Свитун на своем ютуб-канале.

После ситуации прокурор подал апелляционную жалобу, в которой указал, что суд ошибочно руководствовался только одним основанием, то есть правом верующих на свободу мировоззрения и вероисповедания, что предусмотрено статьей 35 Конституции Украины, и включает в себя право на замену воинского долга альтернативной невоенной службой.

После этого апелляционный суд указал, что мужчина не предоставил никаких сведений относительно его отношения к религиозной организации и пришел к выводу, что альтернативная служба является заменой срочной военной службы, а не военной службы во время мобилизации. Как следствие — уклончивый получил три года лишения свободы.

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По словам Романа Свитуна, это уже далеко не первый случай, который встречается в его практике.

"Однако по состоянию на сегодняшний день нельзя спрогнозировать конечный результат судебного разбирательства в кассационной инстанции. Потому что с тех пор как 17 марта 2014 года начался особый период, образовалась беспрецедентная правовая ситуация. Суд первой инстанции истолковал альтернативную службу во время войны как законное право гражданина, а апелляция наоборот отрицала". возможность воспользоваться правом на альтернативную службу, поскольку оно не действует в новых юридических условиях особого периода", – рассказывает он.

Он отметил, что точку по этому делу поставит решение кассационной инстанции.

"Мое адвокатское мнение: я бы не советовал выбирать этот путь защиты, но если вы уже на нем — то судитесь. В случае если Верховный суд все же оправдает военнообязанных, то все подобные дела будут пересмотрены, а осужденные по ним лица — оправданы. Правда, пока это произойдет, некоторые могут уже немало отсидеть", — объяснил адвокат.

Мобилизация в Украине

Раньше мы рассказывали, будут ли наказывать в будущем уехавших, уехавших за границу.

Добавим, что в Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который решил стать "многодетным отцом", чтобы бежать за границу.

Тем временем Балаклейский райсуд Харьковщине вынес приговор мужчине, признавшему виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

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